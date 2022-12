Come si sceglie la giusta racchetta da padel

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si fa molto presto a dire racchette da. Quello che agli albori poteva sembrare una fugace moda estiva, un passatempo per ex-calciatori annoiati in cerca di qualcosa da pubblicare sui propri profili Instagram, è diventato in realtà uno sport amatissimo in tutta Italia, con oltre 4 mila campi inaugurati in tutta Italia, da Trieste a Gela. Morale, il numero degli adepti di questo affascinante cugino di tennis e squash cresce di giorno in giorno, con tanto di inevitabile domanda di rito: qual è ladamigliore per iniziare? E quale, invece, se si è già un po' più esperti?re la miglioredain base alla propria esperienza È importante sapere sin da subito che esistono modelli anche molto diversi tra loro, che possono ...