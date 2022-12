Colleferro | Artena | Valmontone Servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato 30enne denunciato a piede libero per droga

Redazione Jamma

... si sono imbattute in una vera e propria "cartiera", dedita alla seriale emissione di fatture false ad altre imprese situate ad, Rocca Priora, San Cesario, Velletri, Roma e nelle ...Durante i controlli i finanzieri si sono imbattuti in una vera e propria 'cartiera', dedita alla seriale emissione di fatture false ad altre imprese di, Rocca Priora, San Cesareo, ... Controlli della polizia a Colleferro, Valmontone e Artena (RM): verifiche anche in due sale scommesse “Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro, durante una verifica fiscale a una ditta individuale di Artena operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie, si sono imbattute in una vera e pr ...T roppe le travi di legno fatturate che dovevano finire in una casa di un amico e che invece hanno insospettito gli uomini delle Fiamme Gialle dando origine ad una complessa indagine che ha permesso d ...