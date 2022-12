Clamoroso Tuttosport | paragona Juve e Napoli | ecco la ‘galassia’ degli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), sottolineando anche la società partenopea ha rapporti stretti con altre società come l’Empoli. In questi giorni sono tanti i dettagli dell’inchiesta sullantus che stanno uscendo fuori. Si parla di una galassia, di squadre insomma che ruotano intorno a quella bianconera e che l’avrebbero spalleggiata. Ovviamente sono tutte questioni su cui dovrà giudicare un tribunale. Ma sono in tanti ad essere convinti che interverrà anche la giustizia sportiva sullae non sarà solo con una semplice ammenda. Al momento non c’è ancora nulla, ma l’acquisizioneincartamenti è stata già richiesta. Eppure in questo contesto così complicato per la società bianconera, che non ha alcuna condanna in essere al momento, ...