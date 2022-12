Ciampi M5S | “Ischia | la giunta scarica le responsabilità sulle amministrazioni”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La tragedia dinon è solo frutto dell’estrema fragilità del territorio ma è il risultato di interventi mancati eoggettive. Come sottolineano i dati ISPRA la nostra regione è al quarto posto in Italia tra quelle a rischio, un quadro di pericolosità così grave e ampio richiedeva programmi costanti ed efficaci. La risposta che laha fornito al nostro question time evidenzia notevoli criticità. Vengono riportati atti di programmazione e finanziamento ma nessuna opera è stata completata. Sette anni di governo De Luca sono un tempo decisamente lungo per non vedere ancora oggi nessun risultato concreto”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzoa margine del question time. “re completamente le ...

TERRANOSTRA | NEWS

Disse che andava tenuto d'occhio, e aperto un dialogo con il, come fece De Gasperi con l'Uomo Qualunque, per incanalare la protesta nelle istituzioni. Europeista convinto. Prodi e...Su questo punto De Luca e Meloni giocano la stessa partita sulla pelle dei cittadini' - hanno continuato i consiglieri regionali del, Michele Cammarano, Vincenzoe Gennaro Saiello. 'Si ... M5S, Ciampi: “Ischia, la giunta scarica tutte le responsabilità sulle amministrazioni comunali” Il leader 5S sarà a San Giovanni e poi alle 17.30 in via Hugo Pratt nel quartiere che ha premiato il partito e detiene il record dei beneficiari del ...La scomparsa di un protagonista della scena politica italiana come Gerardo Bianco lascia l’Italia e l’Irpinia più povere. Un uomo che ha contribuito nella cultura e nella politica allo sviluppo del Pa ...