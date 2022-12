Cheddira | il marocchino che poteva diventare Nazionale azzurro

...diWalidè una delle grandi sorprese della Serie B . Dopo un grande inizio di stagione con la maglia del Bari , condito da nove gol in dodici presenze, l'attaccantesi è ...... non lo stesso si può dire di Abdelhamid Sabiri (anche partecipando al primo golche ha aperto il Belgio) e Walid, o di un Rui Patricio probabilmente non inferiore al titolare ...ANCONA - Dalle Marche ai Mondiali, in Qatar, con un solo obiettivo: trascinare il Marocco sul tetto del mondo. Un traguardo ora più vicino per Walid ...La nazionale africana ha raggiunto i quarti di finale. E in Qatar è tra le prime otto del mondo. Tra colonialismo, orgoglio e appartenenza: alla scoperta di una nazionale che è entrata nell'élite del ...