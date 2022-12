Chanel Totti vittima di body shaming su Instagram | «Sembri una 30enne» Ma c’è chi la difende | «È solo invidia»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ricoperta di insulti sui social. La strada per la notorietà, per la figlia 15enne di Francescoe Ilary Blasi, passa dall’odio online. Il suo profilo, reso pubblicorecentemente e che conta 146mila follower, è preso di mira da decine di persone che la attaccano per il suo aspetto fisico. «una, fai impressione», le scrivono.insultata sui social Mentre suo fratello Cristian tiene un profilo più basso sui social,sembra sfidare gli hater che la attaccano. Sotto ogni foto ci sono centinaia di commenti offensivi. Il filo conduttore è sempre lo stesso, i presunti “ritocchini” che secondo qualcuno avrebbe già fatto. Tantissimi anche i commenti di sdegno: «È ...

Today.it

