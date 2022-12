Champions League | Conegliano travolge il Vasas Budapest Milano facile con il Dnipro

Eurosport IT

Dopo la vittoria di Novara ieri anche Milano e Conegliano (finalista lo scorso anno e vincitrice dellal'anno prima) hanno cominciato alla grande la. Conegliano - Budapest 3 - 0 (25 - 15, 25 - 16, 25 - 19) Conegliano chiude velocemente la pratica del debutto stagionale in, liquidando le campionesse di Ungheria del Vasas ...Conegliano ha travolto il modestissimo Vasas Obuda Budapest con un secco 3 - 0 (25 - 15; 25 - 16; 25 - 19) al suo esordio nella2022 - 2023 di volley femminile. Le Campionesse d'Italia hanno prontamente rialzato la testa dopo lo scivolone di tre giorni fa contro Scandicci in Serie A1 ... CEV Champions League - Paola Egonu chiude il set cercando il petrolio: che potenza in diagonale! La squadra femminile della società monzese giocherà due match di Champions League all'Allianz Cloud. Il prossimo passo sarà disputare anche un match di campionato a Milano ...CHAMPIONS LEAGUE - La Unahotels Reggio Emilia perde 68-59 sul campo dell'AEK Atene nella 5a giornata del girone B ma la notizia vera arriva prima della palla a ...