Cassandro | Gael García Bernal è un wrestler gay nella prima foto ufficiale

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è ungaydi, film diretto dal documentarista premio Oscar Roger Ross Williams, racconta la storia di uno degli eroi più singolari del wrestling messicano: Saúl Armendáriz un luchador di origine americana cresciuto vicino al confine tra Stati Uniti e Messico a El Paso, in Texas. Here’s your first look at #, starring, coming soon to @PrimeVideo. pic.twitter.com/SYWBc499R6 — Amazon Studios (@AmazonStudios) December 6, 2022 Da giovane, con il sogno di competere ai massimi livelli nel wrestling, Saúl Armendáriz si trasferì presto in Messico e iniziò ad allenarsi a Ciudad Juarez. Ma, mentre alcuni pensavano ...