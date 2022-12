Caso Boiocchi | dal calabrese legato al boss di San Luca al business dei parcheggi del Meazza | nuova pista dietro l’omicidio del capo ultras

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) A poco più di un mese daldel 69ennedella curva Nord dell’Inter Vittorio, sulla scena investigativa coordinata dalla Procura e dalla squadra Mobile di Milano ora fa il suo ingresso un personaggiooriginario di Taurianova (Reggio Calabria), dall’alto profilo criminale e a sua volta colal superdi SanGiuseppe Calabrò. Quest’ultimo (detto u Dutturicchiu, già vicino albastone Sebastiano Romeo alias u Staccu) oggi è indagato per sequestro e omicidio nel cold case che riguarda il rapimento della studentessa 18enne Cristina Mazzotti, rapita il primo luglio 1975 in provincia di Como e il cui corpo senza vita fu ritrovato in una discarica circa un mese dopo. Calabrò, secondo i ...

Il Fatto Quotidiano

