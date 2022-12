Carta d’identità elettronica | nuovo open day

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) il 10 e l’11 decembre con prenotazione nel Municipio XV e negli ex Pit – Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 10 dicembre è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 11 dicembre. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 9 dicembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche per ...