Carceri | sequestro di telefoni e droga a Poggioreale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quattro microni e un quantitativo di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria a due detenuti italiani reclusi nel reparto Firenze del carcere napoletano di. Lo rende noto il CON.SI.PE (Confederazione Sindacati Polizia Penitenziaria). Il ritrovamento è avvenuto – si legge ancora nella nota – nell’ambito di una perquisizione straordinaria coordinata dal comandante del Salvia, dirigente aggiunto di Polizia Penitenziaria Gaetano Diglio. Per il segretario regionale Asppe confederata Consipe della Campania Luigi Castaldo, “purtroppo la mole ed i carichi di lavoro connessi alla grave ed atavica carenza di personale per oltre 200 unità, sottopone oltremisura il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di‘G.Salvia’ determinando non poche ...