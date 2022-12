Capodanno 2023 a Roma | torna il ‘concertone’ ai Fori Imperiali | chi sono gli ospiti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo due anni di stop forzato a causa pandemia di covid-19, la città dia festeggiare ilcon il “concertone” di piazza. La conferma è arrivata dall’assessore comunale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che ha voluto annunciare come il maxi concerto si terrà ai: “Finalmente atornerà il concerto, i dettagli verranno forniti lunedì in conferenza stampa, ma possiamo anticipare che sialle grandi tradizioni e ai grandi appuntamenti. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa anche se molte altre città hanno rinunciato perchéta a essere la capitale dei grandi concerti, ma con il sindaco abbiamo voluto tenere conto del fatto che molti giovani non ...

NATALE - Nelil giorno di Natale sarà un lunedì, di conseguenza Santo Stefano (il 26 dicembre) un martedì. Quattro giorni andando in vacanza già sabato 23.- E infine. Con ......00 1 gennaiodalle ore 00.30 FUNKY SOUL MACHINE Concerto - Tutti in piazza per l'anno nuovo a seguire dj set Piazza Mercato 1 gennaio ore 11 TUFFO DIALLA CONCA XIII edizione Località ... Capodanno 2023: grande festa in piazza Santa Maria con Luisa Corna come super ospite Torino - La Città di Torino celebra l'arrivo del nuovo anno con una grande festa di Capodanno che, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, torna all'aperto in piazza Castello, con uno spettacolo di ...