Camorra | Mazzarella preso in treno | voleva lasciare l’Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono stati gli agenti della Polfer di Pisa, impiegati in uno dei consueti servizi di scorta viaggiatori a bordo di un, ieri sera a individuare Michelein prossimità della stazione ferroviaria pisana. Una volta identificato hanno avvertito la squadra mobile e lo hanno fatto scendere alla stazione per approfondire gli accertamenti in questura al termine die quali è stato arrestato. Il presunto camorrista era in viaggio diretto al nord e, secondo quanto si è ap, poi avrebbe lasciatoper raggiungere un Paese del Nord Europa dove avrebbe degli appoggi. Appena la squadra Mobile di Pisa è stata avvisata della presenza disulsi è messa in contatto con i colleghi di Napoli che hanno inviato alla questura pisana, spiega ...