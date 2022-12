ilmattino.it

Il principale reato contestato è'estorsione, appunto, ai danni ... Leggi anche Blitz contro ladelle bancarelle, gli unici a ...dalla polizia anche un serie di "stese" (raid con colpi d'...... il macellaio freddato a colpi dida fuoco per avere sottratto denaro alla cosca e commesso ... aggravati dalla finalità di agevolare'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Vollaro ... Camorra, l’arma dei “corvi” nel Vesuviano: contro il vigile 173 denunce Eroe, sostantivo maschile singolare: colui che «di propria iniziativa e libero da qualsiasi vincolo, compie uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporti o possa comportare ...L’uomo, originario di Nola, viveva ormai da settimane in un B&B della zona e lavorava nel vicentino Da settimane viveva in un Bed & Breakfast di Vo’ Euganeo. È uno degli oltre venti arrestati coinvolt ...