Camorra | arrestati i vertici del clan Mazzarella

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di Michele, Ciroe Salvatore Barile,del notoegemone in numerosi quartieri della città di Napoli, nonché in vari comuni della provincia. Barile e Michelerisultano gravemente indiziati anche di estorsione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I due narcotrafficanti internazionali,nei mesi scorsi a Dubai e nel nord - ovest della ... Così come potranno fornire delucidazioni anche sui rapporti dellacon altre organizzazioni ...Lava combattuta con le operazioni di polizia ma anche nei tribunali, nelle scuole e nella politica. Certi errori del passato non vanno più commessi, l'aver pensato che fossero lontani gli ...Su mandato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli blitz di carabinieri e squadra mobile contro l’organizzazione egemone in molti quartieri della città ...I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione degli agenti della Polizia Ferroviaria di ...