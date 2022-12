Cambiano le regole sull' isolamento | il decreto Covid in arrivo prima di Natale

... ovvero la sostenibilità del debito pubblico e il controllo dei deficit, " non. Ciò che ... " In questo modo - ha concluso - possiamo superare decenni di dibattiti divisivi sulle nostre..."Gli obiettivi di Maastricht non- ha chiarito - , ciò che cambia è il modo con cui ... In questo modo - ha concluso - possiamo superare decenni di dibattiti divisivi sulle nostredi ...Come i nostri lettori ben sapranno, il calendario tradizionale delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevede sempre l’uscita dei numeri vincenti nei cosiddetti “giorni pari” – martedì, g ...La Commissione europea ha presentato mercoledì 7 dicembre le misure per sviluppare la Capital Markets Union, l'Unione dei mercati dei ...