Calendario Serie B 2022 23 | date | giornate | risultati | classifica

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 15 luglio è stato sorteggiato il programma del torneo cadetto, che vedrà 20 squadre cercare la promozione inA:/23 Il campionato diBTK ha preso ufficialmente forma con la composizione dele la compilazione delle 38della stagione regolare./23: il torneo comincerà come laA nel secondo fine settiamana di agosto, ma al contrario del massimo campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatarche si disputeranno in autunno. Le Squadre Alla/23 partecipano 20 squadre. Alle 13 formazioni che hanno mantenuto la categoria nella passata ...