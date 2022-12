Calenda | Azione ed Italia Viva verso il partito unico

Lo ha detto il segretario di, Carlo, durante una conferenza stampa a Bari. . 7 dicembre 2022Lo scrive Carlo, segretario di, in un tweet. 'Da domenica a venerdì sarò in Ucraina. Ho accolto l'invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione. Poi andrò a Kiev. Credo ...BARI, 07 DIC - "Azione e Italia Viva hanno costruito una federazione, proprio ieri ci siamo incontrati con Renzi per definire i dettagli e si va verso un partito unico: il nostro appuntamento sono le ...Giorgia Meloni minacciata sui social per il reddito di cittadinanza: "Se lo togli ammazzo te e tua figlia". Indagato un 27enne disoccupato di Siracusa.