Calciomercato Milan – Si riaccende la pista Zaniolo? Le ultime news

: Sportiello dovrebbe firmare con i rossoneri non prima di febbraio: colpo a parametro zero per il vice Maignan Tra i nomi accostati alnel ruolo di vice Maignan e per il post ...Commenta per primo Thomas Meunier è sulla lista dei partenti . Il Borussia Dortmund sta considerando sempre di più l'idea di cedere il 31enne laterale belga a gennaio. Secondo Fichajes ,e Juventus stanno attentamente monitorando la situazione , pronti ad affondare il colpo nel prossimo mercato invernale.Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sul Napoli e la voglia di far bene. Mi fa piacere rivedere i compagni dopo questi mesi ...Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera si starebbe guardando bene intorno per andare ad individuare un profilo utile per l'attacco. Andiamo a vedere ...