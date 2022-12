Calciomercato Atalanta | avviata la trattativa per l’esterno | dalla Serie A!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Durante la lunga sosta per il Mondiale, le big stanno già iniziando a sondare il terreno per il mercato di gennaio. Come riportato da Fantacalcio.it, si sta muovendo l’, che ha messo gli occhi su Josh Doig, esterno in azione all’Hellas Verona. DoigIl giovanissimo scozzese classe 2002, sta disputando un ottimo campionato, nonostante l’avvio negativo dei gialloblù. Anche Lazio e Roma stanno ragionando su un possibile ingaggio dell’ex Hibernian. Orobici che partono con un vantaggio basato sugli ottimi rapporti con la dirigenza scaligera. I numeri di Doig Doig è caratterizzato da un ottima capacità in entrambe le fasi, come dimostrano i suoi numeri. Già 2 reti e 2 assist realizzati in sole 8 apparizioni stagionali.quindi pronta all’affondo, per portare lo scozzese da ...

