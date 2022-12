Calcio | Acerbi | ' scudetto ancora possibile solo se battiamo il Napoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) -? "Certo, se vinciamo contro il. E' una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare". Lo dice il difensore dell'Inter Francescoin merito alla corsache vede la squadra di Inzaghi distante ben 11 punti da quella di Spalletti. I nerazzurri dopo un inizio di stagione travagliato sono cresciuti molto nell'ultimo mese e mezzo prima della sosta trovando continuità di risultati. "Io non credo ci fossero problemi così grossi -sottolinea il 34enne lombardo al 'Corriere dello Sport'-. Anche se ci sono stati atteggiamenti sbagliati. Mandarsi a quel paese, però, ogni tanto può anche essere ...