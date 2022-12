Borussia Dortmund | prezzo fissato per Bellingham

TUTTO mercato WEB

L' Inghilterra continua ad avanzare e lo fa grazie a Jude Bellingham , il 19enne centrocampista delè una vera e propria rivelazione: corsa, grinta ma soprattutto tanta qualità che ...Il patron e la Bild confermano i contatti per Nico Schulz, offerto dal, ma le accuse pendenti sul 29enne frenano ogni discorso. Manca solo l'ufficialità al mini - ritiro turco: ... Insolito ko per il Borussia Dortmund in amichevole. I gialloneri sono stati sconfitti dal Vietnam Proseguite pure quel coro. Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio... Della Lazio: «Chi dice che tornerà al Barcellona a giugno Impossibile, il contratto è ...Il Siviglia sarebbe alla ricerca dell'erede di Dolberg: gli spangoli avrebbero messo gli occhi su una punta del Borussia Dortmund ...