Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 17% | Nasdaq - 0 | 29%

Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.641 punti (+0,12%), mentre, al contrario, l' S&P - 500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.951 punti (+0,25%). Sui ...Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,17% a 33.540,15 punti, il Nasdaq cede lo 0,29% a 10.981,45 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,18% a 3.933,37 punti. . 7 dicembre 2022 Borsa Usa, Nasdaq guida Wall St al ribasso dopo solidi dati su occupazione di novembre Da Reuters (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 dic - Apertura piatta a Wall Street, reduce da quattro sedute negative di fila a causa dei timori per una prossima recessione. Gli investitori paventano c ...I futures sugli indici statunitensi indicano un altro giorno negativo a Wall Street mercoledì prima dei catalizzatori chiave previsti per venerdì e l’inizio della prossima settimana. Le azioni si sono ...