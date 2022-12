Bono ha detto la verità su come si parano i rigori

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Asentire i suoi compagni della Nazionale marocchina e del Siviglia, Yassine Bounou è soprattutto un uomo intelligente, uno di quelli che quando parlano hanno qualcosa da dire, al quale frega poco o niente di dimostrare di essere una guida. Non ne ha bisogno. Quando parla, e parla poco, lo stanno ad ascoltare e basta, perché non dice fesserie, intuisce subito il fulcro della questione, sa indicare una strada se non giusta quantomeno plausibile, non fa mai il bauscia. Di lui Alfredo Santaelena, il suo allenatore all’Atletico Madrid B, il primo che ha avuto in Europa, disse che aveva il dono della sintesi, “sia nella testa, sia in campo”, soprattutto “l’onestà di non cercare scuse”. Per sintesi si chiama, si fa chiamare,; sa che è meglio la sostanza che l’appariscenza, meglio un applauso in meno di un gol in più, per cui poca scena: essenzialità nei movimenti ...