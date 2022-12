Bolgheri Livorno | tenta estorsione ad azienda vinicola | arrestato - Minacciava di bruciare tutti i vigneti

ilgazzettino.it

...estorsione pluriaggravata ai danni di una notissima azienda vinicola della provincia di. ...si chiedeva di versare 150mila euro in bitcoin per non vedere andare in fumo i vigneti di, ...... evento istituzionale di promozione e conoscenza dei vini della provincia die delle ... I partecipanti potranno degustare i vini del territorio, primi tra tutti quelli die della Val di ... Triestino arrestato per una tentata estorsione a un'azienda di Bolgheri Un 47enne di Trieste è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione pluriaggravata ai danni di una notissima azienda vinicola della provincia di Livorno. La vicenda risale a marzo, quando i vert ...Ha tentato di estorcere 150.000 euro in bitcoin aduna azienda vinicola di Bolgheri (Livorno): scoperto e arrestato un 47enne di Trieste cui è stata notificata dai Carabinieri del ...