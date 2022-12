Vanity Fair Italia

...per la preparazione di cocktails della "Milano da" e la luce di mille candele accese ovunque. In un contesto eccezionale pervaso di cultura, Luca Guelfi inaugura un nuovo ristorante e...Amaro Estremista Silvio Carta Ha solo il 3% di alcol, ma è perfetto daliscio, come aperitivo "... oppure usare come ingrediente di, cui conferisce un profumo di macchia mediterranea, con ... Bere un cocktail nel Bulgari Hotel Milano Tra tecniche di preparazione sia classiche che innovative, i cocktail proposti da Patrik Greco sono El Callao, che, a base di Pisco Fontana con cenni di limone, Sherry e Vermouth rosso, prende il nome ...Spunta una nuova curiosità sui vezzi enogastronomici dei reali inglesi: la passione del neosovrano per l’iconico drink (e per il tumblr in cui lo beve, commettendo un errore) ...