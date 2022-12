Benevento | la Gesesa comunica un’interruzione idrica in diverse contrade

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLahato che a causa di un intervento sulla rete elettrica da parte del distributore, a partire dalle ore 12.30 si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte leNord, ossia: Contrada Lammia Contrada Francavilla Contrada Bonavita Contrada Imperatore Contrada Caprarelle Parte di Contrada Roseto Parte di Contrada Olmeri Contrada San Giovanni Contrada San Domenico Contrada Mosti Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico) Masseria De Gregorio Contrada La Francesca Contrada Murata Contrada Badessa Contrada Cardoni Contrada Torretta Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

