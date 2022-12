Belgio | Hazard lascia la nazionale | «Oggi volto pagina | la prossima generazione è pronta»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Eden, attaccante del Real Madrid e fino a pochi giorni fa al Mondiale con il, ha deciso dire laEden, attaccante del Real Madrid, dopo l’eliminazione dal Mondiale con ilha deciso dire la. Il giocatore lo ha comunicato con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram. PAROLE – «. Grazie per il tuo amore. Grazie per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutti i momenti gioiosi che abbiamo condiviso dal 2008.ho deciso di porre fine alla mia carriera da inter. La. Mi mancherai ...

2 - La generazione d'oro delDue come il posto che occupano nel ranking Fifa. Una "... ma quando escono non è mai il segnale di un ambiente sano:contro Trossard, Lukaku che fa da paciere,...Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Zidane e panchina saltata. Coinvolto anche Eden. Il momento in casa bianconera non è attualmente uno dei migliori, alla luce dei tanti cambiamenti che stanno tangendo la Juventus dopo le diverse difficoltà legate generate dalla situazione ...Il capitano del Belgio, 32 anni a gennaio, annuncia ufficialmente l'addio alla Nazionale dopo l'eliminazione ai gironi in Qatar: "Grazie".Con un post sul proprio account Twitter la Nazionale del Belgio ha comunicato l'addio alla maglia de Les Diables Rouges di Eden Hazard ...