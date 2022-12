Beata te | il trailer del film Sky Original di Paola Randi con Serena Rossi e Fabio Balsamo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ecco ildite, ilSkydicon, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW. Sky ha appena diffuso ilufficiale dite, ilche arriverà il 25 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming solo su NOW: la nuova commedia Skyprodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di(La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta ...

te, la trama del film approfondimentote, al via le riprese del nuovo film Sky Original. VIDEO Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua ...