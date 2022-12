Basta abusi nella giustizia La riforma garantista di Nordio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il Guardasigilli Carloha illustrato le linee programmatiche del suo ministero in commissioneal Senato. La suasarà improntata ad un principio cardine: il garantismo.tocca molti aspetti della, dalla separazione delle carriere («Non hanno senso giudici e pm nello stesso ordine») alle intercettazioni («Strumento micidiale di delegittimazione») fino all'azione penale («Arbitraria e capricciosa», con «la presunzione d'innocenza che continua ad essere vulnerata in molti modi»). Il ministro spiega subito la sfida che si è posto: «È necessaria unadel codice penale adeguandolo nei suoi principi al dettato costituzionale», anche con una «modifica costituzionale». «Il nostro Codice che disciplina le strutture e le fattispecie dei reati è del ...

