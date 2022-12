Basket | Paolo Banchero | Italia sì o no? Pozzecco ammette | “Non è scontato”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si è tenuta in questi giorni la tanto attesa “spedizione” azzurra negli Stati Uniti, in cui è avvenuto il fatidico incontro tra il CT della nazionalena di pallacanestro Gianmarco, giocatore degli Orlando Magic e con un possibile futuro con la maglia azzurra. L’incontro c’è stato, tutte le comunicazioni sono state fatte, ma il risultato per ora non è cambiato: per avere una risposta sulla possibilità della prima scelta dell’ultimo draft NBA di giocare in azzurro, dovremo ancora attendere. Queste le parole, raccolte dalla Gazzetta dello Sport, del CT: “La Federazione ha fatto tutto il possibile e l’ha fatto bene. Per questo siamo sereni rispetto alla scelta che farà. La rispetteremo in ogni caso perchè rispettiamo il ragazzo ed il suo valore”. NBA, i risultati ...