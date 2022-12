Basket | EuroCup | Trento cede alla capolista Buducnost

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo la vittoria della scorsa settimana contro Gran Canaria, questa voltaDolomiti Energianon riesce l’impresa, visto cheai montenegrini delPodgorica per 73-58. La squadra di Lele Molin rimane al penultimo posto con un record di 1-6, mentre ilsi conferma lacon sei vittorie in sette partite. Montenegrini trascinati dai 20 punti e 7 rimbalzi di Marko Jagodic-Kuridza ed anche dai 15 punti di Igor Drobnjak. Ottima prestazione anche da parte di Alpha Kaba, che ha chiuso con 7 punti e soprattutto 16 rimbalzi. Anon sono bastati i 16 punti di Darion Atkins e i 14 di Trent Lockett. La Dolomiti parte molto bene e tocca anche il +8 (13-5) con Lockett. I padroni di casa riescono ad accorciare, ma comunque ...

