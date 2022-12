Basket | EuroCup 2022-2023 | Brescia prima rimonta e poi cade nel finale contro il Lietkabelis

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quarta sconfitta consecutiva per la Germaniin. La squadra di coach Magroin Lituania sul campo delper 79-70 in un match che ha visto i lombardi inseguire all’inizio,re e poi crollare nell’ultimo quarto. Un ko che complica, ma comunque non pregiudica, i piani di qualificazione di unache ora ha un record di 2-5 ed è in nona posizione (passano le prime otto). Non sono bastati alla Germani i 14 punti di Amedeo Della Valle e C.J Massenburg, oltre alla doppia doppia di Kenny Gabriel, che ha chiuso con 13 punti e 10 rimbalzi. Per i padroni di casa il migliore è stato Jamel Morris con 13 punti, ma importanti sono stati anche i 12 punti di Gabrielius Maldunas. Ottima partenza dei lituani con i canestri di Morris e Goloman (10-5), ma ...

