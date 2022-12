Bambini che non dormono | l' allarme degli psicologi | ' Colpa dei social' - Cronaca - lanazione it

Sky Tg24

... PER LA VITA - La sua storia è quella di tantecon disabilità per cui non è ancora stata trovata una cura. Una storia di una bimba battagliera, fin dalla gravidanzaRoberta ...L'aggressione è avvenuta il 30 luglio scorso in piazza Nettuno, sul lungomare Ognina di Catania, vicino a un'area attrezzata con giochi per. A dare l'allarme una famigliaha trovato l'... L'attesa dei regali natalizi, i bambini veri custodi del tempo L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dona una preziosa attrezzatura per trovare le vene nei bambini, soprattutto nei più piccoli ...Stasera in prima tv il film diretto da Marco Pontecorvo che racconta le apparizioni della Vergine Maria I l potere infinito della fede. Una forza capace di superare le barriere, unire le persone, far ...