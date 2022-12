Aversa | presentata la 14esima edizione di “Facciamo un pacco alla camorra”

goldwebtv.it

...A certificarlo la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile l'ennesimo ricorso... e messo così la parola fine alla lunga sequela di reclami dell'ex sindaco diche, come ...... Sezione Disciplinare, al Real. Inibizione di 6 mesi anche per il suo presidente Guglielmo ... La squadra femminile biancazzurra è statavenerdì scorso in un evento ch'è stato anche un ... Aversa. Nasce il Grand Tour il progetto di Promozione dei Territori dei comuni dell'aversano Si uniscono cinque comuni dell'Agro Aversano ed escono vincenti con un progetto di valorizzazione culturale dell'intero territorio, la possibilità di farsi conoscere non solo ...Aversa (Caserta) - Chiusa da tre anni la chiesa dell'Immacolata, che si trova poco distante dalla chiesa di San Nicola, è stata riaperta il 4 dicembre per ...