Autotorino | è di Engineering lo sviluppo tecnologico del nuovo sito del gruppo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) -, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, ha curato per, primo dealer automotive italiano con 62 sedi e oltre 54mila auto vendute nel 2022, lodelportale impresa.italia.it . E' quanto annuncia una nota. Grazie alla sua lunga esperienza nell'accompagnare la transizione digitale del settore Automotive e alle sue competenze trasversali nel mettere la tecnologia al servizio dell'evoluzione del business,ha contribuito a rendere ildiun vero e proprio hub digitale, pronto a rispondere a tutte le esigenze di mobilità dei clienti, creando continuità tra esperienza online e servizi offerti nelle ...

A fine 2022, la Lombardia, con 34 filiali attive, è la regione dove venderà più auto (stima 34.700) seguita dall'Emilia-Romagna (6.100), dal Piemonte (6.000), Friuli-Venezia Giulia (4.800) e Veneto (3 ...