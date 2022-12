Aurora Ramazzotti partorirà a Lugano | il sopralluogo in clinica

, la più grande, avuta con il cantante, non era presente. Un week end ricco di emozioni e di good vibes: il periodo natalizio regala sempre tantissime gioie.contro il freddo: chi vincerà Nonostante sia in dolce attesa, sembra che la figlia di Eros e Michelle non si arrenda ai quattro gradi di Milano e scelga di indossare ancora shorts e ...Aurora Ramazzotti contro il freddo: chi vincerà Nonostante sia in dolce attesa, sembra che la figlia di Eros e Michelle non si arrenda ai quattro gradi di Milano e ...La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker commenta quella che a detta sua è un'abitudine di tantissimi, quella di mettersi le dita nel naso, in macchina ...