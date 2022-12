Attacchi in Russia | la nuova strategia di Kiev Gli Usa | “Non voluto da noi”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Comincia ad allontanarsi l’idea di una soluzione diplomatica trae Ucraina. Oltre alle aperture dei vertici Usa delle scorse settimane, in particolare del generale Milley, secondo cui un negoziato era doveroso in vista dell’inverno, è stato lo stesso Zelensky a mettere in discussione la possibilità di riconoscere la Crimea, insieme agli auspici del portavoce alla presidenza russa Peskov, che aveva dichiarato come Mosca fosse sempre pronta ad un negoziato. Ebbene, da lunedì scorso, tutte questi buoni propositi sembra essere scomparsi.ha ribadito la volontà di reintegrare totalmente la propria sovranità territoriale, mentre Putin ha già dichiarato l’assenza di condizioni per porre le basi di una trattativa. Il motivo? L’attacco ucraino in territorio russo di lunedì scorso. Per approfondire: Ucraina, l’accusa di Mosca: “Giustiziati ...