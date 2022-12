Atletica | Jacobs stai attento | un nuovo avversario lancia la sfida

progetta la stagione . Il programma per il 2023 ., attenzione a Noah Lyles . Noah Lyles lancia, dalle pagine di Gazzetta dello Sport, il guanto di sfida proprio a Marcell ...Il Mediterraneo d'inverno non lo aveva mai visto. Noah Lyles, per la prima volta, è tra gli invitati al tradizionale Gala di Montecarlo, là dove invece, in quattro delle ultimi cinque estati, sulla ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Lo statunitense ha stupito ai Mondiali di Eugene: oro nei 200 in 19"31. Ora vuole raddoppiare: troverà l'azzurro. "Intanto sto promuovendo la docuserie che mi ha per protagonista e continuo a scrivere ...