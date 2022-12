Atletica | il calendario della Diamond League | il Golden Gala il 2 giugno

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quindici città, quattro continenti, l’appuntamento con le finali che per la prima volta si sposta oltreoceano e vola a Eugene: ecco la Wanda2023. Il principale circuito internazionali di meeting comincerà il 5 maggio a Doha (Qatar) e terminerà con la doppia giornata del 16-17 settembre che assegnerà i 32 titoli di ‘Champion’ nell’impianto di Hayward Field. Il, prima tappa europeastagione, è inper venerdì 2. Come ormai noto, l’edizione 2023 non potrà svolgersi a Roma, a causa dei lavori già avviati sulla pista dello stadio Olimpico: la sedetappa italianaverrà formalizzata a breve. Nel programma ...

Come fa sapere la 'World Athletics', ilpuò essere soggetto a cambiamenti, soprattutto legati all'emergenza sanitaria legata al Covid - 19. Ildella Diamond League 2023 Doha (...E' il 2 giugno la data scelta per il Golden Gala di Roma del prossimo anno. Lo fa sapere 'World Athletics' che oggi ha reso noto ildella Wanda Diamond League 2023. Comincerà il 5 maggio a Doha, nell'impianto dove nel 2019 si sono svolti i Mondiali per poi toccare il suolo africano a Rabat, mentre il primo evento in ...C'è qualche novità nel calendario 2023 della Diamond League. La prima è che per la prima volta dalla sua creazione la tappa conclusiva della serie di meeting più importanti di atletica non sarà Bruxel ...Quindici città, quattro continenti, l’appuntamento con le finali che per la prima volta si sposta oltreoceano e vola a Eugene: ecco la Wanda Diamond League 2023. Il principale circuito internazionali ...