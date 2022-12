Atletica | Diamond League 15 città per 4 continenti nell' edizione 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il circuito al via il 5 maggio a Doha, venerdì 2 giugno in Italia ma non a Roma ROMA - Quindici, quattro, l'appuntamento con le finali che per la prima volta si sposta oltreoceano e ...

Agenzia ANSA

Il principale circuito internazionali di meeting comincerà il 5 maggio a Doha (Qatar) e terminerà con la doppia giornata del 16 - 17 settembre che assegnerà i 32 titoli di 'Champion' nell'...Il principale circuito internazionali di meeting comincerà il 5 maggio a Doha (Qatar) e terminerà con la doppia giornata del 16 - 17 settembre che assegnerà i 32 titoli di 'Champion' nell'... Atletica:Diamond League 2023; Golden Gala a Roma il 2 giugno - Lazio Il circuito al via il 5 maggio a Doha, venerdì 2 giugno in Italia ma non a Roma ROMA (ITALPRESS) - Quindici città, quattro continenti, ...L’abituale sede dello stadio Olimpico - sono iniziati i lavori della pista di atletica - in quella data non sarà disponibile. A breve verrà decisa la sede: favorita è Firenze con il suo impianto dedic ...