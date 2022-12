Assegno unico | Roccella | «L’obiettivo è sganciarlo dall’Isee L’adeguamento all’inflazione scatterà il 1 marzo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’per i figli a carico, secondo la ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia, non deve dipendere. Almeno, questo è«di ampia portata»: fare diventare l’«uno strumento davvero universalistico», ha dichiarato in un’intervista al Messaggero. Pur definendo la misura «un’innovazione positiva», infatti, ne mette in luce i «diversi effetti»: «Per esempio penalizza proprio le famiglie numerose, e non a caso le domande sono state meno del previsto. Stando all’Inps anche nella parte finale dell’anno la situazione non cambia». Le date da segnare Criticità che il governo sta cercando di rivedere: «Nella manovra abbiamo dato un primo segnale. La strada è intrapresa e abbiamo già avviato il lavoro per correggere ...