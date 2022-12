Ascolti Tv analisi 6 dicembre | Mondiali boom con Portogallo | Marocco e il cucchiaio di Hakimi “Il Circolo” resiste a “Le Iene” | Floris batte Berlinguer

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)al top: Su Rai1 “-Svizzera” 1° tempo a 6,857 milioni ed il 32,13%. Rigori di-Spagna 6,8 milioni e 44,43%; 2° tempo-Svizzera 6,237 milioni e 28,16%.-Spagna 5,4 milioni e 39,12 con i supplementari e 4,191 milioni e 35,72% con i tempi regolamentari. Trainato dai penalties “L’eredità Sfida al campione” 4,270 milioni e 26,82%. Calcio mondiale in evidenza con gli ultimi match degli Ottavi di finale martedì 6, con la partita-Spagna in primissimo piano alle 16.00 (4,191 milioni e 35,72%), terminata dopo i tempi supplementari e i rigori (5,4 milioni e 39,12% e 5,2 milioni e 34,43%, quindi 6,8 milioni e 44,43% di picco massimo) con la vittoria dei nordafricani, e in prima serata sempre su Rai1 ...