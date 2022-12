Argentina | Cristina Kirchner condannata a 6 anni per frode fiscale

A sei anni di carcere e all'interdizione a vita dai pubblici uffici: la vicepresidente dell'non andrà in carcere per l'immunità che le è garantita e potrà ricorrere in ...Nel mirino dei Pm i lavori pubblici a Santa Cruz fra il 2007 e il 2015 Il tribunale federale n.2 di Buenos Aires ha condannato oggi la vicepresidenteFernández de Kirchner a sei anni di carcere e all'interdizione perpetua da incarichi pubblici riconoscendola colpevole nel processo conosciuto come "Vialidad". La vicepresidente è ...Argentina: oggi Cristina Kirchner sarà condannata a 12 anni per corruzione ma non servirà a nulla: è blindata dall’immunità parlamentare Oggi la Corte federale che giudica la… Leggi ...Come previsto, ma anche meno del previsto. Il tribunale federale n.2 di Buenos Aires ha condannato la vicepresidente della Repubblica argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a sei ...