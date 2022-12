Apple iCar - Si cambia ancora | debutto rinviato | prezzi più bassi e no alla guida autonoma

Quattroruote

Il progetto della, oCar , continua a subire dei ripensamenti. Se l'anno scorso si parlava di un'accelerazione impressa al progetto Titan dalla multinazionale di Cupertino, le ultime indiscrezioni della ...... da 31 anni al lavoro nel colosso di Detroit e ultimamente a capo del settore "Automotive Safety Engineering" , la scorsa settimana è stata assunta allaper lavorare al progetto della. E ... Apple iCar, si cambia ancora: debutto rinviato, cancellata la massima guida autonoma - Quattroruote.it Nuove indiscrezioni indicano un profondo ripensamento per il progetto Titan, con una brusca frenata ai tempi di lancio, un netto ridimensionamento delle ambizioni tecnologiche e anche un taglio ai lis ...The wait for Apple (NASDAQ:AAPL) to bring a self-driving car to the market has been pushed back until 2026. Sources indicate the tech giant has also moved away from producing an electric car without ...