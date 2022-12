Anziana smarrisce la strada di casa | la Polizia la riporta al sicuro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non solo prevenzione dei reati e repressione di condotte illegali per le donne e gli uomini della Squadra Volante della Questura di Salerno, ma anche aiuto e soccorso alle persone, soprattutto deboli e vulnerabili; un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività. Negli ultimi giorni, i poliziotti della Squadra Volante di Salerno hanno soccorso e aiutato due anziani in difficoltà; un settantacinquenne soccorso in serata mentre a piedi vagava smarrito all’ingresso della tangenziale a Fratte, in una condizione di evidente pericolo. L’anziano è stato avvicinato e rassicurato dai poliziotti e riaffidato a propri familiari. Anche una signora novantatreenne, segnalata dai cittadini al numero d’emergenza, è stata soccorsa dagli operatori dimentre tentava di aprire un appartamento. La donna, in evidente stato ...