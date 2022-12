Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 7 dicembre?

(Di mercoledì 7 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 7Brooke rimane incredula e sconvolta dalle dichiarazioni di Quinn e quindi ne parla con Katie che le conferma che Quinn dice la verità. La stessa verità che Ridge, invece, apprende direttamente dal padre. Infatti, è stato proprio Eric a spingere la moglie ad andare a letto con Carter. E anche se ora i due hanno saputo come stanno veramente le cose, non vogliono e non possono accettarlo, tanto che Ridge cerca di convincere Eric a lasciare Quinn. Rena Sofer- ...

