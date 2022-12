Anticipazioni Amici 22 | Tredicesima Puntata | Ludovica Eliminata!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)22,: dopo una classifica generale, Emanuel Lo decide di eliminare, mentre i cantanti presentano gli inediti…22,: Emanuel Lo elimina! È stata registrata da poche ore una nuovadi. Questa volta non ci sono stati provvedimenti disciplinari ma c’è stata una nuova eliminazione, questa volta fatta dall’insegnante Emanuel Lo. Lasi è aperta con la gara di ballo che prevedeva questa volta un premio importante per i primi tre classificati. Infatti, avranno la possibilità di prendere parte ad un’audizione per essere presenti in un videoclip musicale. A ...

... carilettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostreper il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo ...Riuscirà a fare pace con l'amica Per saperne di più, cari, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostreUn Altro Domani per il momento terminano qui. L'appuntamento è per ...Dalle anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda 11 dicembre è emerso che uno degli allievi, NDG, sarà a rischio eliminazione. Ecco cosa è successo.L'ingresso di Angelina ad Amici ha letteralmente destabilizzato Aaron. Da quando la bravissima cantante è entrata nel talent show di Maria De Filippi, infatti, ha attirato l'attenzione di tutti, profe ...