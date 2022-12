Antalyaspor-Napoli | il commento del club azzurro dopo la gara

LA PARTITA -oggi in campo contro l'. 3 - 2 il risultato finale in favore di Osimhen e compagni, con Spalletti che ha dovuto adattare Di Lorenzo difensore centrale, vista l'assenza ...Dopo la vittoria di oggi contro l'iltornerà in campo domenica per giocare contro il Crystal Palace. Appuntamento alle ore 16:00 quando la squadra di Spalletti alzerà il livello affrontando una squadra di Premier. ...La capolista della Serie A torna in campo in amichevole in vista della ripartenza del campionato dove ci sarà il big match contro l'Inter ...ForzAzzurri.net - Gli azzurri escono vincitori dall'amichevole contro l'Antalyaspor Nella prima metà di gara il Napoli si porta sul doppio vantaggio già nel primo quarto ...