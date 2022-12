“Ammazzo te e tua figlia” | minacce terribili per Giorgia Meloni | Individuato il responsabile

Giorgia Meloni e Ginevra minacciate sui social: 'Se togli il redditote efiglia' Il giallo dello yacht dell'oligarca Mazepin (amico di Putin): via da Olbia e riapparso in Tunisia, ora è ...' Se togli il redditote efiglia '. ' Ci vuole la morte di lei e sua figlia '. 'Veramente attenta, finiscila co' sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza senno' tima lo ...“Tutta la mia solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni e alla piccola Ginevra per le gravissime minacce ricevute. Si è sconfinato in maniera ignobile e inaccettabile nella sfera personale e affettiva ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra sono state minacciate sui social: “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”. A rivelare le minacce è stato l’account Twitter di ...